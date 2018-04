Jahr für Jahr steigt die Anzahl der Patienten in den Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser. 25 Millionen Deutsche suchen dort jedes Jahr Hilfe. Dabei ist jeder dritte Fall – manche sprechen gar von jedem zweiten – gar kein Notfall, sondern könnte genauso gut beim Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst behandelt werden. Die Folgen sind weitreichend. Schwere Notfälle müssen länger warten als nötig. Das Personal in den Notaufnahmen arbeitet unter ständigem Druck. Die Krankenhäuser ächzen unter der Kostenlast.

Er ist der Leiter der Notaufnahme am Klinikum Magdeburg und beklagt vor allem, dass den Menschen draußen im ambulanten Sektor nicht ausreichend geholfen würde. Auch Studien bestätigen, dass Patienten oft direkt in die Notaufnahme kommen, weil das Vertrauen in das Hausarzt- bzw. Fachärztesystem schwindet.

Dr. Johannes Wimmer findet, dass Medizin vor allem Kommunikation ist. Bildrechte: MDR/Andre Strobel

Außerdem lässt sich eine ganz neue Anspruchshaltung ablesen, berichtet Dr. Johannes Wimmer: "Notaufnahmen werden angesehen wie Paketdienste oder Onlineportale, also als etwas, das ich immer nutzen kann. Viele Patienten sehen das so. Die haben ein Problem und dann gehen sie in die Notaufnahme, ohne Umwege. Da ist doch jemand, der mir helfen kann, denken viele." Johannes Wimmer arbeitete lange in einer Notaufnahme in Hamburg. Heute versucht er mit seinen Internetvideos und Kolumnen den Menschen wieder mehr Gesundheitswissen an die Hand zu geben. Aus seiner Sicht ist auch das ein gewichtiger Aspekt: Viele wüssten viel zu wenig über Erkrankungen. Auch Hausmittel kämen gar nicht mehr zur Anwendung. Wo man sich früher selber half, da möchte man heute alles vom Fachmann abgeklärt haben – die Verunsicherung wächst.