(…) Ich würde mal folgendes vermuten: Diejenigen, die nach solch einem Skandal in solche Reviere geschickt werden, sind in der Tat völlig andere, als diejenigen, die es gemacht haben. Allerdings: Diejenigen, die es politisch und administrativ zu verantworten haben, bleiben oft in diesen Positionen. Also Ministerialbeamte werden deshalb nicht versetzt, oder nicht disziplinarisch bestraft. Und haben dementsprechend ein längeres Interesse daran, die Dinge nicht Aufzuklären. Während derjenige, der jetzt diese Revier führt, mit Sicherheit nichts damit zu tun hat, was vorher war. Und eher im Gegenteil ein Aufklärungsinteresse haben dürfte, weil er ja, gerade das Aushängeschild für den Neubeginn ist. (…)