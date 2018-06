Um das zu umgehen, suchen Paare den Ausweg in professioneller Unterstützung. Die Hochzeit wird zum Verkaufsschlager für Hochzeitsplaner. Zwei, die sich dabei ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut haben, sind Vivienne Leis und Tino Taubert. Das Ehepaar hat im sächsischen Callenberg eine "Event-Kapelle" gebaut. Ein Gebäude, das gegen Bezahlung Brautpaaren das Gefühl gibt, in einer Kirche zu heiraten. "Wir haben Anfragen aus 7 Bundesländern, 49 Buchungen allein in diesem Jahr und auch schon Termine für den Herbst 2019. So kann es weitergehen", sagt Tino Taubert.