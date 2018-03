Demonstration gegen die Giftgrube in Brüchau in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Isabell Hartung/MDR

So schlummern in Brüchau in der Altmark in einer Bohrschlammdeponie tausende Tonnen Quecksilber, Säuren und Arsenstoffe. Chemikalien, die in Verdacht stehen, Krebs zu erregen.



Eine Bürgerinitiative kämpft seit Jahren dafür, dass der sogenannte "Silbersee" verschwindet. Sprecher Christfried Lenz wirft der Landesregierung vor, eine Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. "Das ist eine reine Verzögerungstaktik. Die Grube ist nicht dicht und muss deshalb weg."