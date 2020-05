"exakt – Die Story" | 13.05.2020 | 20:45 Uhr Weggehen oder Wiederkommen? – Der Preis der Heimat

Als sie gegangen sind, konnten sie sich in der Heimat im Osten keine Zukunft vorstellen. Jetzt möchten sie zurück. Um jeden Preis. "exakt – Die Story" erzählt am 13.05.2020 um 20:45 Uhr im MDR-Fernsehen von jungen Ostdeutschen, die von Rückkehr träumen. Von Unternehmern, die an Regionen glauben, die als abgehängt gelten. Von Landräten, die alles tun, damit ihre Heimat trotz Abwanderung und Überalterung lebenswert bleibt.