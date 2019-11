Definition "Hawala"

Vor allem von Flüchtlingen aus dem arabischen Raum wird Hawala häufig genutzt, um Geld entweder aus ihren Heimatländern in ihre Fluchtländer oder umgedreht zu transferieren. Ein Vermittler, mit dem der Geldtransfer vereinbart wird, bekommt eine Provision, wenn das Geld an den Begünstigten übergeben wurde. Dabei kann auch ein weiterer Mittelsmann für den Prozess des Geldtransfers zwischengeschaltet werden. Im Vergleich zum offiziellen Bankensystem ist diese Form des Geldtransfers oft kostengünstiger. In Deutschland ist Hawala jedoch nicht von der Bafin genehmigt und somit strafbar.