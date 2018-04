Magdeburg, Neue Neustadt: Alteingesessene Mieter beschweren sich über Müll und Lärm in ihrem Viertel. Grund sind ihrer Meinung nach die neuen Nachbarn – Zugezogene aus Rumänien und Bulgarien – und es werden immer mehr.

Beschwerden über vermüllte Häuser und überfüllte Wohnungen mehren sich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hinzu kommt: 60 Prozent der Osteuropäer, die hier leben, beziehen Sozialleistungen. Seit 2014 die EU-Niederlassungs- und Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen und Bulgaren in Deutschland eingeführt wurde, dürfen sie bei einem geringen Einkommen Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Ein Rumäne erzählt, dass er nur zwei bis drei Stunden am Tag im Hotel arbeitet und somit geringfügig beschäftigt ist. Dadurch kann er aufstocken, bekommt Wohngeld und Kindergeld. Sein Landsmann Cristian erklärt, warum ein Leben in Deutschland attraktiv für ihn ist. „Der Unterschied ist sehr groß. In Rumänien haben wir 10 Euro pro Kind vom Staat bekommen. Hier bekommt man mindestens 190 Euro pro Kind.“ Fünf Kinder bringen den Eltern um die 1.000 Euro pro Monat.

Oberbürgermeister Lutz Trümper will mehr Handlungsspielraum. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Verdacht auf Sozialbetrug, Beschwerden über vermüllte Häuser und überfüllte Wohnungen: Die Stadt Magdeburg sah dringenden Handlungsbedarf. Auf Oberbürgermeister Lutz Trümpers Initiative hin, entscheidet der Landtag Sachsen-Anhalts nun über ein Wohnraumaufsichtsgesetz. Dieses würde kommunalen Behörden erlauben, bei Verdachtsfällen Wohnungen zu kontrollieren – ohne richterlichen Beschluss. “Das ist für uns der Schlüssel, eine Wohnung zu kontrollieren, ob die auch da wohnen, die gemeldet sind.”

In Nordrhein Westfalen gibt es so ein Gesetz schon seit vier Jahren. In Duisburg-Marxloh haben 64 Prozent der Bewohner einen Migrationshintergrund, kommen aus Bulgarien, Rumänien und der Türkei. Auch hier gibt es immer wieder Beschwerden wegen Lärm, Müll und heruntergekommenen Häusern. Seit Einführung des Wohnungsaufsichtsgesetzes 2014 wurden alleine durch die „Taskforce Problemimmobilien“ in Duisburg 30 Wohnhäuser geschlossen und versiegelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Eigentümer sind oftmals auch gleichzeitig Scheinarbeitgeber, die Scheinarbeitsverträge ausstellen. Mit diesen Scheinarbeits-Verträgen kann zum Amt gegangen, dann eine Aufstockung beantragt werden für eine Arbeit, die es ja gar nicht gibt. Dr. Daniela Lesmeister, ehemalige Leiterin der Einsatzgruppe Problemimmobilien

Die Taktik scheint aufzugehen. Letztes Jahr ist die Zahl der zugezogenen Rumänen und Bulgaren in Duisburg erstmals zurückgegangen.