"Russenbalg" und "Russenhure" stehen am Gartenzaun ihres Grundstücks. So hat Renate Walter als kleines Mädchen in den Fünfziger Jahren erfahren, dass sie einen russischen Vater hat. Nachbarn haben die abfälligen Bemerkungen dort dran geschrieben. Erst jetzt gelang es der Saalfelderin, den Vater zu finden. So wie ihr ging es vielen Kindern von sowjetischen Soldaten in der DDR.

Renate Walter findet Bilder von ihrem Vater in einer Truhe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im vergangenen Jahr dreht ein Team des russischen Fernsehens einen Beitrag mit ihr. Die Bilder bringen den Durchbruch bei einer langen Suche. Die begann, als Renate Walter in einer Truhe ihrer Mutter Bilder gefunden hatte. "Die sollte ich bestimmt nicht finden. Und den Namen meines Vaters habe ich erfahren, als ich meinen Impfausweis aus einem zugeklebten Briefumschlag genommen habe - und habe nachgeguckt. Und da stand der vollkommene Name meines Vaters", erzählt sie aus ihrer Jugendzeit.

Stigmatisierung der Kinder und ihrer Mütter

Viel mehr über Gregori Bessarabow erfährt das Mädchen damals nicht. Sie weiß nur: Ihre Mutter und der sowjetische Soldat hatten 1945/46 eine Liebesbeziehung. Das lange Schweigen in den Familien kennt Historikerin Silke Satjukow sehr gut. Die Professorin für Geschichte an der Universität Halle hat sich viele Jahre mit den Biografien der sogenannten Russenkinder befasst und ein Buch darüber geschrieben. Selbst bei Liebesbeziehungen hatten alle Beteiligten eine schwere Zeit - gerade kurz nach dem zweiten Weltkrieg. "Die Frauen, die Russenkinder zur Welt gebracht haben, hatten wenig Grund zu melden, dass es so war. Sie haben sich geschämt, wurden stigmatisiert von der Außenwelt", sagt Satjukow. Russenkinder habe so kurz nach dem Krieg niemand um sich haben wollen. "Das waren die Kinder der Feinde." Es habe keinen Grund gegeben, öffentlich zu machen, dass der Vater ein Russe ist. Es habe nur Nachteile gegeben.

Das lange Schweigen in den Familien kennt Historikerin Silke Satjukow sehr gut. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Fälle wie die Liebesgeschichte in Saalfeld widersprachen der Fraternisierungsdoktrin der Besatzer, sagt Satjukow. Die Westmächte hatten schriftlich festgelegt, dass intimer Kontakt mit den Deutschen verboten war. Bei den Sowjets habe es diese Absprache nur mündlich gegeben. "Die Kommandanten wussten, das ist illegitim, aber sie hatten junge Männer vor Ort, die mussten diszipliniert werden", sagt Satjukow. Die Männer kamen aus einem langen Krieg. "Wo sie sehr viel Alkohol getrunken haben, sehr viel erlebt haben, sehr traumatisiert waren." Aus diesem Grund hätten damals viele Kommandanten weggeschaut. "Solange bis etwas passierte."

Lungendurchschuss – der Vater ist weg

So geschah es auch Ende 1946 in Bad Blankenburg: Gregori Bessarabow wollte mit einem Kameraden seine Geliebte besuchen. Sie wurden erwischt, als sie gerade ein Militär-Fahrzeug entwenden wollten. Als sich die beiden Soldaten nicht stellten, wurde scharf geschossen. "Meinen Vater hat es erwischt, am Handgelenk und ein Lungendurchschuss. Am 6. Dezember 1946 wurde meiner Mutter gesagt, dass er weg ist", sagt Walter.

Bessarabow muss zurück in seine Heimat – fast 6000 Kilometer von Saalfeld entfernt - ins Altai-Gebirge. Das Paar hat sich nie wieder gesehen. Als Walter erwachsen ist, unternimmt sie Vieles um ihren Vater zu finden. Sie geht sogar zur Kommandantur und bittet den Kommandanten zu helfen, bis er sie rauswirft.

Ein Treffen im Januar 2018

Trotzdem hat Walter hat nie aufgeben. Schließlich sendet das russische Fernsehen 2017 den Beitrag mit Baby-Bildern der inzwischen 70-Jährigen. "Der Sohn meines Halbbruders hat diesen Beitrag gesehen und hat erkannt - das gibt es nicht - dieselben Bilder sind bei uns zu Hause", sagt Walter. Dann hat sich diese Familie bei ihr gemeldet.

Renate Walter (Mitte) mit ihren beiden Halbbrüdern (links und rechts von ihr). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das ist der Auslöser für die Einladung Anfang Januar 2018 zu einer weiteren Sendung im russischen Fernsehen: Dort treffen Walter und ihr russischer Halbbruder aufeinander. "Ich kann ihnen nicht sagen, was ich gedacht habe. Das Wasser hat fast nicht gereicht, in meinen Augen. Es war wunderschön", sagt die Rentnerin. Doch am Ende der Show passiert etwas Irritierendes: Ein DNA-Test wird präsentiert, wonach Walter und ihr mutmaßlicher Bruder doch nicht verwandt sein sollen. MDR-exakt hat beim russischen Fernsehen noch einmal schriftlich nachgefragt, wie die Tests zustande kamen und wie viele Tests durchgeführt wurden - eine Antwort ist bislang ausgeblieben.

Walter ist von der Präsentation schockiert. Dennoch glaubt sie weiter daran, ihre Wurzeln gefunden zu haben. "Dass wir die gleichen Fotos haben, ich habe sie hier, sie haben sie im Altai. Dass die Angaben stimmen über die Geschwister meines Vaters. Selbst über die Berufe, das kann kein Zufall sein." Für sie gibt es keinen Zweifel, dass sie ihre Verwandten gefunden hat. Bessarabow ist 1976 an den Folgen seiner Schussverletzung aus Deutschland verstorben – im Alter von nur 52 Jahren. Walters größter Wunsch ist es nun, ins Altai-Gebirge zu reisen und sein Grab zu sehen.