Beide sollen den "Sachsensumpf" quasi erfunden haben, indem sie Gerüchte über kriminelle Netzwerke im Freistaat aufbauschten. So wurde in umfangreichen Geheimdossiers des Verfassungsschutzes der Verdacht geäußert, auch Richter und Staatsanwälte in Leipzig seien nicht nur in Immobilienschiebereien verwickelt, sondern sogar Kunden eines Minderjährigenbordells gewesen, hätten sich erpressbar gemacht. Als die Korruptionsvorwürfe 2007 bekannt wurden, war der Aufschrei groß. Die Dresdner Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln, legte sich dann aber fest: Alles heiße Luft. Und entlastete die Beschuldigten.