Oberuhna, ein Ortsteil von Bautzen. Der Hof von Familie Peschke wurde von den Unwettern stark getroffen. Ein großer Teil ihres Eigentums – Möbel, Haushaltsgeräte und Erinnerungsstücke – sind in wenigen Stunden zu Sperrmüll geworden. Es ist das vierte Mal in acht Jahren, das den Peschkes das Haus vollläuft. Aber dieses Jahr war es besonders schlimm. An einem Abend regnete es so viel wie sonst im halben Monat. Da hat selbst ihr Hochwasserschutz nicht geholfen.