Ob das in diesem Fall auch tatsächlich geschehen ist, bleibt allerdings unklar. Am Mittwoch vor einer Woche hatten rund 170 Einsatzkräfte der Bundespolizei und polnische Grenzschutzeinheiten zeitgleich mehrere Objekte in Deutschland und Polen durchsucht. Der Schwerpunkt der Razzia war Berlin, wo zunächst zwei Haftbefehle vollstreckt und acht Durchsuchungen durchgeführt wurden. Weitere Durchsuchungen fanden in Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern statt. In Polen wurden insgesamt sieben Objekte durchsucht.