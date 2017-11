Die Polizei hat die Identität der zwei Männer ermittelt, denen vorgeworfen wird, am Synagogen-Denkmal in der Leipziger Innenstadt den Hitlergruß gezeigt und gepöbelt zu haben. Das hat Andreas Loepki, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, gegenüber MDR-exakt bestätigt. Beide Männer seien wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Der Fall der beiden Männer hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, sogar in England wurde darüber berichtet. Ende Oktober hatte ein Team von MDR-exakt an der jüdischen Gedenkstätte mit dem Holocaust-Überlebenden Rolf Isaacsohn ein Interview geführt. Plötzlich spazierten zwei Männer vorbei, einer zeigte völlig ungeniert den Hitlergruß. Das exakt-Team war Augenzeuge. Anschließend provozierten und pöbelten die beiden Passanten.



Der Ehrenvorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde Leipzig zeigte sich nach dem Vorfall schockiert. „Ich muss sagen, dass ich innerlich zittere. Dass einer mit dem Hitlergruß vorbei geht. Mitten in der Öffentlichkeit. Für jeden sichtbar. Ich bin erschüttert“, sagte Isaacsohn.