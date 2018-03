Freiberg

"Verdrängungsprobleme gab und gibt es. Wir haben sehr zeitig mit Dolmetschern gearbeitet und konnten so die Probleme leichter klären", sagt Monika Zeuner, Leiterin der Tafel Freiberg des Caritasverbandes Chemnitz. "Seit Herbst 2016 haben wir in unser Ehrenamtsteam eine Afghanin aufgenommen. Sie spricht vier Sprachen und ist auch sonst sehr engagiert." So habe der Verband nicht nur Probleme besser klären können, sondern auch die Denkweise und Gepflogenheiten der Asylbewerber besser verstehen gelernt. "Für die ausländischen Kunden ist es auch schön, wenn sie von einer ´Landsmännin´ bedient werden." Diese Praxis habe die Tafel Freiberg bereits vor vielen Jahren mit den Spätaussiedlern begonnen. "So konnten wir uns unsere Kundschaft, egal welche Nationalität sie haben, auch etwas ´erziehen´, was Umgangsformen, Schlange stehen und Verständigung angeht." Trotzdem seien viele Rentner, vor allen Frauen, ausgeblieben. "Das ist für uns sehr schade, aber da spielen auch andere Dinge eine Rolle."

Halle

"Es gibt im Moment keinerlei Verdrängungsprobleme", sagt Sophia Krupa von der Stadtmission Halle. "Die Probleme, welche in der Vergangenheit im Frühjahr 2016 durch einen großen Zustrom an Neukunden auftraten, wurden durch strukturelle Maßnahmen geregelt." So sei der Ausgabeturnus von zwei Wochen auf drei Wochen geändert worden. Die Kleiderkammer werde täglich geöffnet. "Produkte, die in großen Mengen regelmäßig gespendet werden, sind für registrierte Kunden auch außerhalb des Turnus zugänglich", sagt die Mitarbeiterin. Das betreffe etwa Backwaren, Obst und Gemüse.

MDR-exakt traf auch auf unzufriedene Neu-Kunden getroffen. Einer sagte: "Ich wollte mich neu anmelden hier – und bekomme heute nichts. Weil ich Neukunde bin, und die haben keine Zeit. Müssen irgendwas sortieren, und dadurch kriege ich heute nichts."

Nordhausen

"Wir sind eine Hilfe für alle Bedürftigen beziehungsweise Haushalte – unabhängig von der Herkunft", sagt die Chefin der Tafel Nordhausen, Helga Rathenau. Ausschlaggebend sei die Bedürftigkeit. "Uns stehen genug Lebensmittelspenden zur Verfügung. Unsere Suppenküche versorgt circa 400 Personen im Monat mit Frühstück und Mittagessen. Bei uns gibt es keinerlei Probleme bei der Versorgung der Hilfesuchenden."

Chemnitz

Die Tafel in Chemnitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Tafel in Chemnitz hat für Deutsche zwei Tage und für Ausländer einen Tag pro Woche geöffnet. Die Menge und Auswahl an Lebensmittel sei für alle gleich, erklärt Christiane Fiedler, Geschäftsführerin der Chemnitzer Tafel. Diese Regelung gebe es seit 20 Jahren. "Damals gab es vor allem Konflikte zwischen Spätaussiedlern und Einheimischen."

Magdeburg

"Zu Beginn der Flüchtlingskrise war auch die Tafel Magdeburg einigermaßen überfordert", sagt Alexandra Rießler, Geschäftsführerin des Trägers der Magdeburger Tafel. Das habe insbesondere die Kommunikation betroffen. "Es kam schon vor, dass einige ´Stammkunden´ nicht mehr gekommen sind. Worauf dies zurückzuführen war, wurde uns nicht kommuniziert." Zwischen den einzelnen Kunden gebe es nicht mehr Probleme als zuvor.

"Eine halbe Stunde vor Ausgabebeginn ziehen die Kunden Lose mit Nummern, die die Reihenfolge der Ausgabe festlegt. So ist Schubsen und Drängeln unnötig und man muss auch nicht Stunden vorher vor der Tafel stehen", erklärt Rießler. In beiden Ausgabestellen der Tafel in Magdeburg seien "in arbeitsförderlichen Maßnahmen Geflüchtete tätig, die immer mit vor Ort sind und so auch bei Problemen muttersprachlich eingreifen können". Bei Problemfällen, wie Handgreiflichkeiten oder Beleidigungen mache die Tafel von ihrem Hausrecht Gebrauch und spreche Verweise oder auch ein sogenanntes „Tafelverbot“ aus.

Jena

"Der Flüchtlingsanteil beträgt etwa 30 Prozent. Durch die Flüchtlingswelle 2015 hat sich die Anzahl der Bedürftigen in den letzten Jahren sprunghaft erhöht, so dass wir eine Warteliste eingeführt haben", sagt Wilfried Schramm, Vorsitzender der Jenaer Tafel. Es bestünden Verdrängungsprobleme, viele langjährige Bedürftige fühlen sich benachteiligt. "Art und Weise des Auftretens der Flüchtlinge entsprechen nicht den gesellschaftlichen Normen", so Schramm. Eine spezielle Herangehensweise an das Problem gebe es aber bei der Jenaer Tafel nicht.

Saalfeld

"Es gibt jetzt keine Verdrängungsprobleme mehr", sagt Jürgen Brengel, Vorsitzender der Saalfelder Tafel. In den Jahren 2015 und 2016 habe es aufgrund der Sprachprobleme und der Unkenntnis der jeweils anderen Kultur auf beiden Seiten Probleme gegeben. "Inzwischen gibt es ein friedliches Nebeneinander. Wir haben die bestehenden Probleme gelöst, indem wir Kontakte und Sprachkundige gesucht haben, die als Dolmetscher und Ein-Euro-Jobber die Tafelarbeit und die bestehenden Richtlinien erklärt haben."