Jonas Eberth aus Leipzig hat zwei Jahre als Physiotherapeut gearbeitet, war hoch motiviert in den Beruf gestartet. "Das hab ich heute noch. Wenn ich einen Patienten habe und ich merke, es funktioniert, was ich mir überlegt habe", sagt der 26-Jährige. Wenn alles gut und individuell angepasst sei, dann merkt auch der Patient, "dass du dich kümmerst".

Das positive Gefühl bei der Arbeit war angekratzt. Jonas Eberth hat seinen Job als Physiotherapeut gekündigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch nun will er seinen Job aufgeben. Denn sein Arbeitsalltag sieht so aus: Patienten im 20 Minuten Takt. Da bleibt das Gefühl, wirklich Zeit für den Patienten zu haben, oft auf der Strecke. Das hat auch Jonas Eberth für sich festgestellt: "Aber je mehr Missstände irgendwie vorhanden sind, desto mehr wird dieses positive Gefühl angekratzt."



Hinzu kommt noch die schlechte Bezahlung: Ein Physiotherapeut verdient in Sachsen in Vollzeit durchschnittlich 1.730 Euro brutto. Zum Vergleich: Ein Krankenpfleger kommt durchschnittlich auf 2.881€. Das sind offenbar die Gründe, warum laut einer Umfrage der Hochschule Fresenius über 60 Prozent der Beschäftigten in therapeutischen Berufen darüber nachdenken ihren Job aufzugeben.