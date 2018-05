Die Unterrichtseinheiten nennen sich "Orientierungskurs". Über 100 Unterrichtsstunden lang sollen die Teilnehmer Deutschland kennenlernen – Geschichte, Politik und die bürokratische Ordnung. Viele der Teilnehmer haben in ihrer Heimat nicht einmal eine Schule besucht. Gerade für die Syrer und Afghanen an der Dresdner Schule die "Sprachwerkstatt" ist es besonders schwer, dem zu folgen. Selbst diejenigen, die Lesen und Schreiben können, haben mit einigen Begriffen große Probleme.

Trotz eines kleinen Versprechers: Mit den Begriffen Exekutive und Judikative kann Abdu aus Syrien bislang wenig anfangen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wir wissen nicht, was ist das", sagt Abdu aus Syrien. "Wir wissen nicht, was wir machen mit Akkusativ – ähm – Exekutive und Judikative." Noch schwieriger wird es, wenn es um Wörter wie Volkssouveränität, Verfassungsprinzipien oder die Fünf-Prozent-Hürde geht.



Es sind Begriffe, mit denen wohl auch einige Deutsche so ihre Schwierigkeiten hätten. Auch Lehrerein Zara Schnelle zweifelt an Kursinhalten: "Ich finde so manche Fragen schwierig. Zum Beispiel welche Parteien wurden in der DDR-Zeit zusammengetan, um daraus eine SED zumachen. Solche Fragen sind völlig irrelevant und das wissen auch wir Muttersprachler nicht."

Was sind ihre Rechte und Pflichten

Die Teilnehmer interessieren ganz andere Dinge, bestätigt Ibrahim Al-Jared der ebenfalls in dem Kurs sitzt. "Zum Beispiel gibt es über 200 Fragen, die gar nicht nützlich für meinen Alltag sind. Ich möchte wissen, was sind meine Pflichten und Rechte?", sagt er. Er würde viel lieber erfahren, wie er sich beim Jobcenter zu verhalten habe, was darf er, was nicht. Wie sollen sich seine Kinder in der Schule verhalten. Das sei wichtiger für das Leben in Deutschland, sagt der ehemalige Pilot aus Syrien.

Die Geschichte der Parteien - ist das etwas, was Flüchtlinge für ihren Alltag in Deutschland lernen müssen? Die Teilnehmer des Kurses sagen: Nein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Problem dahinter: Der Lehrplan des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BamF) wurde seit 2006 nur teilweise überarbeitet. Damals waren die Neuankömmlinge vor allem Russlanddeutsche, erklärt Michael Rollberg, Schulleiter der Dresdner Sprachwerkstatt: "Es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob jemand im Rahmen der Migration als Russlanddeutscher nach Deutschland kommt oder im Rahmen von Flucht und Asyl aus Syrien." Der Lehrplan passe mittlerweile nicht mehr zur Teilnehmergruppe in den Integrationskursen. Aus Rollbergs Sicht, gehört der Plan überarbeitet.

Das BamF erklärt auf Anfrage von MDR-exakt, dass schon im letzten Jahr Themen wie die Arbeitssuche in den Lehrplan aufgenommen wurden. Im Koalitionsvertrag steht nun, dass die Inhalte der Kurse in Zukunft an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden sollen.

An der Schule in Dresden ist bisher von diesen Plänen noch nichts bemerkt worden. Immerhin 90 Prozent der Teilnehmer bestehen die Orientierungskurse – ein Resultat des sturen Auswendig-Lernens. In der Deutschprüfung hingegen fällt jeder Zweite durch.