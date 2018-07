Zu einem Jahr und elf Monaten Haft ist ein 42 Jahre alter Familienvater nach Angriffen auf Ausländer und Journalisten verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Erfurt sahen es als erwiesen an, dass der Mann aus offener Abneigung unter anderem Anfang 2017 ein Journalisten-Team des MDR in Erfurt angegangen haben soll. Darunter war auch ein syrischstämmiger, freier Journalist des MDR-Magazins "exakt" und dem ARD-Magazin "FAKT".

Insgesamt wurden dem Mann neun Taten zur Last gelegt, in denen er Polizisten und Ausländer beleidigt und teils auch attackiert haben soll. Anders als in einem früheren Urteil des Amtsgerichtes wurde bei der Entscheidung nun keine Bewährung gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mit der Aussage "Ich mag sie nicht" hatte der Angeklagte die Angriffe und Beleidigungen gegen Ausländer und Polizisten beim Berufungsverfahren am Mittwoch begründet. Die ihm vorgeworfenen Taten räumte der Angeklagte weitgehend ein. Er gab an, vor den Taten getrunken zu haben.

Mann war voll zurechnungsfähig

Ein anwesender Gutachter beurteilte eine mögliche Alkoholerkrankung des Mannes und kam zu der Einschätzung, dass der Mann voll zurechnungsfähig gewesen sei, sagte der stellvertretende Pressesprecher des Landgerichtes, Udo Tietjen. Der Angeklagte sei bei der Tat zwar "leicht alkoholisiert gewesen", dies habe aufgrund der "Trinkfestigkeit" jedoch keine Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit gehabt.

Der syrischstämmige MDR-Journalist Tarek Khello gab vor Gericht an, mit dem Team zum Dreh bei einer syrischen Familie gewesen zu sein, deren Söhne selbst zuvor attackiert worden sein sollen. Als das Team für Außenaufnahmen über einen Platz lief, sei zuerst das Kamerateam von der Gruppe um den Angeklagten angepöbelt worden. Später sei der Angeklagte dann bedrohlich auf ihn zugelaufen, habe ihn ausländerfeindlich beleidigt und verfolgt.

Der Kameramann erklärte, der Angeklagte hätte ihn zuvor am Kragen gepackt und gedroht, er würde ihm das Gesicht einschlagen, sollte er gefilmt worden sein. Auch soll einer der Männer einen Schlagstock gezogen haben. Die Männer sollen dann plötzlich von ihm und seinem Assistenten abgelassen haben.