In die OSZE-Spionageaffäre hat sich jetzt auch das US-Außenministerium eingeschaltet. Deren Vertreter in der OSZE, Harry R. Kamian, hat sich schriftlich an den Leiter der Ukraine-Mission gewandt. In dem Schreiben an den Diplomaten Ertugrul Apakan betont der US-Diplomat, die Vereinigten Staaten teilten die Besorgnis, dass der russische Geheimdienst sensible Informationen über die Mission erhalten habe könnte. "Wir bitten Sie dringend, solche Vorwürfe gründlich zu untersuchen und alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Mission vor jeglichen äußeren Versuchen zu schützen, die ihre Integrität gefährden", so die Forderung von Kamian an die OSZE-Spitze.

Das ARD Magazin "FAKT" hatte zu Beginn der Woche über einen Spionageverdacht innerhalb der OSZE-Ukraine-Mission berichtet. Nach den Recherchen sind über einen OSZE-Mitarbeiter interne Informationen an den russischen Geheimdienst FSB gelangt. Darunter sind unter anderen Angaben, über Sicherheitsmaßnahmen an OSZE-Stützpunkten in der Ukraine. Auch Daten über mögliche Schwachpunkte der OSZE-Mitarbeiter, wie "bevorzugte Frauentypen", "Trinkgewohnheiten" oder deren "finanzielle Situation" wurden gesammelt.

Auch Chef der OSZE-Beobachter vom Geheimdienst abgeschöpft

Wie das ARD-Magazin jetzt berichtet sind wohl auch Informationen über den Chef der Beobachtermission, den türkischen Spitzendiplomaten Ertugrul Apakan, abgeflossen. Der FSB gelangte demnach an interne Schreiben, in denen Apakan seine Mitarbeiter über besondere Vorkommnisse, sowie technische und organisatorische Planungen in der Ukraine-Mission informierte.