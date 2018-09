In Osten gibt es im Vergleich zu den alten Bundesländern weniger junge, innovative Unternehmen. Von deutschlandweit 1.837 sogenannten Startups befinden sich nur 202 in den fünf ostdeutschen Bundesländern. Das geht aus der exklusiven Analyse von Daten des Bundesverbandes Deutsche Startups für das MDR-Projekt "Exakt – So leben wir!“ (Mittwoch, ab 20:15 Uhr) hervor.