Steffen Weißbrodt war heilfroh, als er Anfang 2017 wieder einen Job bekam über ein Projekt für Langzeitarbeitslose. Seither arbeitet er für die Ostthüringer Kohlebahn in Meuselwitz und wird mit Mindestlohn bezahlt. Drei Jahre lang. In seinen alten Job kann er krankheitsbedingt nicht zurück. Er hatte als Gießer gearbeitet.

Sich gebraucht fühlen, auch darum geht es. Und darum, eigenes Geld verdienen zu können, sagt Korinna Mieting vom Beschäftigungsverein "Naterger". Sie organisiert eine Vielzahl solcher Maßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt überwiegend im ländlichen Raum Ostthüringens. Doch ausgerechnet jetzt gibt es vom örtlichen Jobcenter weniger Geld, um Langzeitarbeitslosen zu helfen. Im Landratsamt ist man sauer. Denn die Kürzungen haben auch damit zu tun, dass das örtliche Jobcenter erfolgreich war. Eine absurde Situation. Vom Bund kommt wegen des Erfolgs insgesamt weniger Geld – es gibt ja jetzt weniger Bedarfsgemeinschaften und weniger Arbeitslose. Trotzdem sind die sogenannten Verwaltungskosten für Hartz IV nicht gesunken, sondern sogar gestiegen. Die amtierende Landrätin Michaele Sojka kritisiert, dass immer mehr Geld in die Verwaltung fließt, statt in Maßnahmen zur Eingliederung Langzeitarbeitsloser.

Man hat es wirklich Menschen weggenommen, die es am nötigsten hätten. Denn die Wirtschaft brummt, Weiterbildung anzubieten ist dann keine Kunst. Aber das sind Langzeitarbeitslose, die auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. Und wir haben es nachgewiesen, dass es den Menschen guttut, den Vereinen guttut, dass es genügend Arbeit gäbe.

Nicht nur das Jobcenter in Altenburg muss immer mehr Geld umschichten. Nämlich aus dem Etat, der eigentlich für die Maßnahmen von Arbeitslosen vorgesehen ist, in den Etat, der die Hartz-IV-Leistungen und die Verwaltung des Jobcenters finanziert. Dort fehlt Geld. Ein Trend, der sich seit Jahren verschärft. 90 Prozent der Jobcenter sind bundesweit betroffen.

Waren es im Jahr 2012 noch 159 Millionen Euro, die zusätzlich in die Verwaltung flossen, stiegen diese Kosten fast jedes Jahr an. Bundesweit haben sie sich inzwischen mehr als verfünffacht. Allein im vergangenen Jahr wurden 911 Millionen Euro umgeschichtet. Die Folge ist: immer weniger Maßnahmen für Langzeitarbeitslose.

Langzeitarbeitslose sind Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, denen wir Perspektiven geben müssen. Mit dem Verhalten der Regierung in den letzten Jahren, dass die Mittel nicht aufgestockt wurden und die wenigen Gelder, die es für Arbeitsmarktprogramme gab, umgeleitet wurden mussten in den Verwaltungshaushalt, zeigt, dass die Perspektive für diese Menschen bisher nicht dagewesen ist.

Während funktionierende Hilfe vor Ort in Frage gestellt wird, will der neue Bundesarbeitsminister massiv in einen sozialen Arbeitsmarkt investieren. Hubertus Heil will damit das größte Problem des Arbeitsmarktes bekämpfen: die Langzeitarbeitslosigkeit.