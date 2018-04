exakt | 25.04.2018 Wenn Wohnen kaum noch bezahlbar ist

Preiswerter Wohnraum ist knapp – erst recht in den Großstädten. In Leipzig, lange ein Paradies für Mieter, zogen die Preise in den vergangenen Jahren kräftig an. Laut einer Analyse der Angebotspreise großer Immobilienportale sind hier nur noch rund 13 Prozent aller Wohnungen günstig. Für einkommensschwache Familien ist es fatal, wenn sie aus ihren bisher preiswerten Wohnungen gedrängt werden, weil der Eigentümer mit Ferienwohnungen Kasse machen will.