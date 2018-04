So ist die SPD vollständiger Eigentümer der Verlagsgruppe DDVG. Die DDVG wiederum ist an weiteren Verlagshäusern beteiligt. So verdient die SPD am Verkauf zahlreicher Tageszeitungen - von den "Cuxhavener Nachrichten" über die "Hannoversche Allgemeine" und "Leipziger Volkszeitung" bis hin zur "Sächsischen Zeitung". Die DDVG verzeichnete 2007 noch einen Jahresüberschuss von 17 Millionen Euro. Davon gingen elf Millionen Euro an die SPD. 2016 war der Jahresüberschuss deutlich geringer und die Ausschüttung an die SPD belief sich noch auf vier Millionen Euro.