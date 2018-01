Gedenkbüste an den Schlagerstar Roy Black vor dem Schlosshotel Velden am Wörthersee nahe Klagenfurt in Kärnten - hier wurde die TV-Serie gedreht. Roy Black starb am 9. Oktober 1991 in seiner Fischerhütte in Heldenstein an Herzversagen. Er ist in seinem Geburtsort Straßberg begraben. Bildrechte: dpa