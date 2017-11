Thomas Junker unterwegs

Ein Feld mit grünen Händen. "Hands up for Democracy"- aAuf Norfolk Island regt sich Protest gegen den Verlust ihrer Autonomie: Australien betrachtet Norfolk Island als sein Territorium und hat die örtliche Verwaltung vor einem Jahr unter ihre Obhut gestellt. Die Insulaner fühlen sich übergangen. Ein von ihnen durchgeführtes Referendum, in dem sich rund 66 Prozent gegen den Verlust der Autonomie aussprachen, wurde ignoriert. Viele sehen darin einen undemokratischen Akt. Bildrechte: MDR / Thomas Junker