Ab Sonntag werden in Gera und Erfurt alle Kino- und Medienfans eine ganze Woche lang glücklich gemacht! Denn das Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" zeigt unzählige Kino- und Fernsehfilme, bietet Workshops und vieles mehr. Für 38 ausgewählte Filme geht es zudem um den begehrten Preis - sie hoffen auf ein gutes Urteil der großen Kinderjury, denn diese 26 Kids zwischen 9 und 13 Jahren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Belgien und Luxemburg entscheiden, wer am Ende den "Goldenen Spatz" gewinnt. Am Sonntag legt die Jury, für die es übrigens 643 (!) Bewerber gab, noch ganz offiziell einen feierlichen Schwur ab, der da heißt: "Streng geheim!". Bis zur Preisverleihung am Freitag darf nix verraten werden...