Im Dezember sind die MDR-Ensembles traditionell unterwegs in Mitteldeutschland, um mit ihren Konzerten kleine Inseln der Ruhe zu schaffen im oft allzu hektischen Advent zwischen Geschenke kaufen und Plätzchen backen. Mit festlicher Musik und klassischen Weihnachtsliedern gastieren MDR-Kinderchor , MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchester in zahlreichen Städten der Region von Eisenach bis Zeulenroda.

MDR-Kinderchor Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Am 27. November, dem 1. Advent, startet der MDR-Kinderchor unter Leitung von Alexander Schmitt mit seinem traditionellen Konzert im Leipziger Gewandhaus seine diesjährige Weihnachtstournee durch das MDR-Sendegebiet. Wenn die Kinder und Jugendlichen mit deutschen und internationalen Klassikern der (Vor-)Weihnachtszeit auf die Festtage einstimmen, erscheinen Bilder von einem verschneiten Winterwald, knisterndem Kaminfeuer und einem festlich geschmückten Tannenbaum vor dem geistigen Auge. Der musikalische Bogen spannt sich von "Tausend Sterne sind ein Dom" über "O du fröhliche" bis zu "Jul, Jul, strålande Jul" und "Let it snow" in stimmungsvollen Arrangements, begleitet durch das MDR-Sinfonieorchester. Durch das Programm führt Axel Thielmann. Die Weihnachtstournee führt den MDR-Kinderchor unter anderem auch nach Suhl, Zeulenroda und Erfurt.