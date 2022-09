Am Tag der Deutschen Einheit lädt die Initiative alle Generationen und Kulturen zum offenen Singen und Feiern ein. Die Veranstaltung beginnt 18.30 Uhr auf der Bühne am Erfurter Domplatz: Dort ist der MDR-Rundfunkchor unter seinem Künstlerischen Leiter Philipp Ahmann zunächst mit zwei A-cappella-Werken zu erleben. Beim gemeinsamen Singen ab 19 Uhr steht das Ensemble dann mit einem Projektchor auf der Bühne. Zusammen werden nun zwölf bewegende Lieder gesungen, bei denen Publikumsdirigent Christian Schnarr alle Mitsingenden unterstützt. Freuen Sie sich auf eine Vielfalt bekannter Hymnen, Volkslieder und Gospels, darunter "Die Gedanken sind frei", "You raise me up", "Von guten Mächten" und "Der Mond ist aufgegangen". Für alle, die nicht vor Ort sein und live im Publikum teilnehmen können, gibt es einen Livestream zum Mitsingen, dessen Finale gegen 20 Uhr erwartet wird.