In diesem Familienkonzert machen sich die Schlagzeuger des MDR-Sinfonieorchesters auf, um vom MDR-Studio am Augustusplatz aus den bunten Kontinent Afrika zu erkunden. Gemeinsam mit den Musikern führt der Autor Michel Sanya Mutambala am 26. Februar um 11 Uhr in die aufregende Welt afrikanischer Instrumente, mitreißender Rhythmen und wundervoller Melodien. Die Erzählerin Antje Horn leiht seiner Geschichte »Mopaya« ihre Stimme. Gemeinsam nehmen die beiden das Publikum mit in ein kleines Dorf, mitten im Dschungel Afrikas …