Von Leipzig aus bereist der MDR-Kinderchor regelmäßig das Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks zu vielseitigen Konzerten in Kirchen, Hallen, Festsälen oder unter freiem Himmel. „Das Profil des MDR-Kinderchors ist sehr breit aufgestellt“, sagt der Künstlerische Leiter Alexander Schmitt. Das sieht er gleichzeitig als schöne Aufgabe und große Herausforderung: „Die Programmgestaltung ist ein weißes Blatt Papier. Wir können anspruchsvolle Konzerte mit sakraler oder weltlicher Musik machen, wir können aber auch ganz einfache Kinderlieder singen. Wir wirken bei Radio- oder Fernsehproduktionen genauso mit wie in Konzerten mit dem MDR-Rundfunkchor und dem MDR-Sinfonieorchester, ob in der Saison oder im MDR-Musiksommer, in unserer Heimat Leipzig oder im gesamten Sendegebiet“, erklärt der Dirigent.