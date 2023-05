Komponist Ernst Toch ist heute bestenfalls durch seine Sprech-Fuge "Ratibor! Und der Fluss Mississippi …" bekannt. Dabei war er zu Lebzeiten einer der bekanntesten Komponisten des deutschsprachigen Raums. Als offizieller Vertreter Deutschlands nahm er neben Richard Strauss noch im April 1933 an einem Musiksymposion in Italien teil. Von dort floh Toch, der jüdischer Abstammung war, vor der Verfolgung durch den NS-Terror über Paris und London nach Los Angeles. 1931 war Tochs erfolgreiche Kleine Thetaer-Suite im Druck erschienen, die mit ihren fünf schmissigen Sätzen umgehend das Publikum begeistert hatte. Der Musik liegen imaginäre Theaterszenen zugrunde, die den Hörerinnen und Hörern eine breite Projektionsfläche für die eigenen Fantasie bieten. Im Finale blitzt Tochs ausgeprägter Sinn für Humor durch.

Richard Strauss war in den 1930er Jahren für zwei Jahre Präsident der Reichsmusikkammer, bevor er aus dem Amt entfernt wurde, weil er sich für seinen jüdischen Librettisten Stefan Zweig stark gemacht hatte. Er zog sich zunehmend zurück und schrieb 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, sein nostalgisches 2. Hornkonzert: Musik, die an bessere Zeiten denken lässt. Als Sohn eines Hornvirtuosen komponierte Strauss im Laufe seines Lebens zwei Hornkonzerte im Abstand von knapp 60 Jahren: eines am Anfang und eines am Ende seiner Komponistenlaufbahn. Mit dem zweiten, späten dieser beiden Konzerte ist nun der junge Hornist Pascal Deuber zu erleben. Der Preisträger des ARD-Wettbewerbs 2021, der neben dem Ersten Preis auch den Publikumspreis gewann, ist seit 2019 Solohornist an der Bayerischen Staatsoper.

Mit Witz und Esprit ging Strawinsky bei seiner Petruschka-Partitur zu Werke, die dem "ewig unglücklichen Helden aller Jahrmärkte in allen Ländern" gewidmet ist (Strawinsky). Die Ballettmusik führt direkt in das bunte Jahrmarktstreiben und dort anschließend zu einem alten Magier, der in seinem Puppentheater drei Puppen zum Leben erweckt. Darunter ist auch Petruschka, der in der nun folgenden klassischen Dreiecksgeschichte das Nachsehen hat ...

Dirigent Leslie Suganandarajah dirigiert das MDR-Sinfonieorchester, das dieses 1911 höchst erfolgreich in Paris uraufgeführte Werk am 20. Mai nach Suhl bringt.