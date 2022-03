In der Peterskirche interpretiert der MDR-Rundfunkchor an diesem Abend ergreifende Friedensbitten von Komponisten wie Valentin Silvestrov, Arvo Pärt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Heinrich Schütz und Yuri Laniuk. Aber nicht nur Vokalmusik, sondern auch Lyrik zum Thema Frieden steht auf dem Programm - rezitiert von Melanie Piroschik und Tim Wilde. Auf der Bühne ist zudem ein Streichquartett aus den Reihen des MDR-Sinfonieorchesters zu erleben. Am Pult steht Philipp Ahmann, Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors.