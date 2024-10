Bildrechte: MDR/Andreas Lander

25.10. | 22 Uhr | Leipzig, Peterskirche Nachtgesang mit dem MDR-Rundfunkchor in Leipzig

Der ungarische Dirigent Zoltán Pad eröffnet mit dem MDR-Rundfunkchor am 25.10. die Reihe der Nachtgesänge in der MDR-Konzertsaison 2024/25. In der Leipziger Peterskirche ist A-cappella-Musik von u. a. Liszt, Kodály, Zombola und Dinyés zu hören.