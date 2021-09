Premiere bei ACHAVA Festspielen: Uraufführung von Hans Hellers Requiem

Komponist Hans Heller mit Pianistin Ingrid Heller, seiner Frau Bildrechte: Akademie der Künste Berlin

Der deutsch-jüdische Komponist Hans Heller (1898–1969) wurde im thüringischen Greiz geboren und wuchs auch dort auf. Er galt als Klavier-Wunderkind und studierte Kontrapunkt sowie Komposition bei Franz Schreker in Berlin. 1933 floh Heller mit seiner nichtjüdischen Frau nach Frankreich und komponierte dort ein Klavierkonzert, zwei Sinfonien und den Orchestergesang „Les Aveugles“. Nach Kriegsausbruch wurde er verhaftet. Er musste schwere Zwangsarbeit leisten und konnte flüchten, bevor er deportiert werden sollte. Den Rest des Krieges verbrachte er in einem Versteck. Nach seiner Emigration in die USA 1946 komponierte er stetig weiter, u. a. das Oratorium „Nation Shall Not Lift Up Sword Against Nation“, eine Friedensbotschaft. Er konnte aber nie wirklich Anschluss an das dortige Musikleben finden und sich eine Existenz aufbauen, galt als bescheiden und introvertiert.