Film "Deutschlandklang" - Der Sound unseres Landes

Auf der Suche nach typischen Klängen und Geräuschen reist der Film „Deutschlandklang“ quer durch die Republik. Dabei trifft das Team Menschen, die erklären, was der jeweilige Klang für sie bedeutet und warum er ihrer Meinung nach Teil der klanglichen DNA des Landes ist. Mit der Musik von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor verbinden sich die verschiedenen kleinen Episoden zu einem Gesamtbild – dem „Deutschlandklang“, zu sehen am 3. Oktober um 22 Uhr im MDR Fernsehen oder bereits ab 1. Oktober (18 Uhr) in der Mediathek.