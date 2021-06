Porträt im MDR FERNSEHEN Lebensläufe: Dennis Russell Davies – ein Amerikaner in Leipzig

Dennis Russell Davies, der seit über 50 Jahren am Dirigentenpult steht, hat in seiner langen Laufbahn die unterschiedlichsten Orchester mit Musik aller Epochen dirigiert. Im Film von Heike Bittner erzählt er von ersten Begegnungen, von musikalischen und menschlichen Entdeckungen und von seiner Liebe zur zeitgenössischen Musik, die auch in seiner engen Freundschaft zum Komponisten Philip Glass begründet ist. Der Film läuft am 17. Juni ab 23.10 Uhr im MDR FERNSEHEN und ist anschließend in der ARD MEDIATHEK verfügbar.