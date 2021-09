Von Pop-Songs bis Gregorianik, von Weihnachtslied bis KiKA-Jingle – der MDR-Kinderchor ist in seinem Repertoire breit aufgestellt und hat für jedes Kind etwas im Angebot. Bei Konzerten und Rundfunkproduktionen zeigen die Sängerinnen und Sänger, was sie in ihren intensiven Proben erarbeitet haben. Interessierte Kinder, die Spaß am Singen und an der Musik haben, können sich jederzeit bei der Kinderchorinspektorin Tina Arndt melden.