Das MDR-Sinfonieorchester beim Aufnehmen des Programms im leeren Gewandhaus Bildrechte: MDR/Eckart Wiegräbe

Als Rezept für ein gelungenes Neujahrskonzert gilt eine fantasievolle Zusammenstellung von unterhaltsamen und beschwingten Kompositionen, also dieselbe Mischung, wie sie den Radiohörerinnen und -hörern in den 1920er Jahre präsentiert wurde. Ihnen eröffnete sich an den häuslichen Empfängern buchstäblich die ganze Welt der Musik. Anspruchsvolles wie Kurzweiliges, Stimmungsvolles wie Exotisches gab es zu hören. Und das nicht nur aus dem heimischen Sendestudio, sondern aus verschiedenen Ländern. Dieses beeindruckende Panorama lässt Dirigent Johannes Debus mit einigen orchestralen „Raritäten“ aufleben. Thomas Bille führt durch den Abend und gibt den Blick hinter die historischen Kulissen frei.