Dennis Russell Davies und das MDR-Sinfonieorchester sind sich durch verschiedene gemeinsame Konzerte mit stilistisch vielfältigen Programmen seit Langem verbunden. „Das MDR-Sinfonieorchester ist mir in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsamer erfolgreicher Arbeit sehr ans Herz gewachsen und ich sehe den neuen Aufgaben mit hohen Erwartungen und mit großer Freude entgegen“, so Davies. Zuletzt war er im Frühjahr 2019 beim MDR zu Gast. Als Chefdirigent folgt er auf Kristjan Järvi, der bis Sommer 2018 am Pult des Orchesters stand.