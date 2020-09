Das Programm des Antrittskonzerts von Dennis Russell Davies und von weiteren MDR-Konzerten bis Jahresende wurde an die geltenden Hygieneregeln zum Infektionsschutz angepasst. Die Maßnahmen für Ihren Konzertbesuch im Leipziger Gewandhaus haben wir in diesem Dokument zusammen gestellt. Alle aktualisierten Termine finden Sie in unserem Konzertkalender.