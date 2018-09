Saisoneröffnung mit Mahlers Auferstehungssinfonie

Ihre neue Spielzeit führt die drei MDR-Ensembles mit rund 100 Konzerten quer durch das gesamte Sendegebiet und zu Gastspielen im In- und Ausland. In den Abonnement-Reihen in Leipzig und Suhl sowie in zahlreichen Sonder- und Gastkonzerten präsentieren MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor sich mit der ganzen Vielfalt ihres Repertoires von der großen Chorsinfonik über intime Kammermusik und A-cappella-Werke bis zu szenischen Projekten wie in den Konzerten des MDR-Kinderchores. Gleich eine Woche nach dem Eröffnungskonzert kommen Mahler-Fans beim MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Robert Trevino mit der 5. Mahler-Sinfonie ein weiteres Mal auf ihre Kosten (23.9.). Am 29.9. steht mit der vollständigen Aufführung von Beethovens „Egmont“ (Dirigent: Bertrand de Billy) eine echte Rarität auf dem Programm des Orchesters. Die Zwischentexte liest Christian Brückner.