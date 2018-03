MDR KINDERCHOR: 70 Jahre und doch ganz jung

Von den drei MDR-Ensembles bleibt der MDR KINDERCHOR immer das jüngste – nicht nur, weil er nach dem „großen“ Chor und dem Orchester gegründet wurde, sondern vor allem, weil er gar nicht altern kann: Die Chorkinder heute sind genauso alt wie diejenigen, die 1948 beim ersten Auftritt des damaligen Rundfunkkinderchores Leipzig auf der Bühne standen. Hans Sandig hatte den Chor ins Leben gerufen und prägte ihn über vier Jahrzehnte lang als sein Leiter. Unzählige Lieder hat er für „seinen“ Chor geschrieben, von „Sind die Lichter angezündet“ über den „Pi-pa-putzigen Igel“ bis zu seiner berühmten Kantate „Besuch im Zoo “. In der DDR war der Chor regelmäßig in Radio und Fernsehen zu erleben, die Rundfunkproduktionen bestimmten oft den Probenplan. Nicht selten bekamen die Kinder erst kurz vor der Aufnahme die Noten zu neuen Stücken, die Sandig am Abend zuvor fertiggestellt hatte.

Bildrechte: MDR/Nikolai Kuzmanic

Und heute? 70 Jahre nach seiner Gründung besteht der MDR KINDERCHOR aus rund 180 Kindern und Jugendlichen und ist der einzige seiner Art in der ARD. Von Leipzig aus bereist er das Sendegebiet des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS zu vielseitigen Konzerten in Kirchen, Hallen, Festsälen oder open-air. „Das Profil des MDR KINDERCHORES ist sehr breit aufgestellt“, sagt der frisch ernannte Künstlerische Leiter Alexander Schmitt. Er ist seit Anfang Januar 2018 im Amt und hat sich anlässlich des 70-jährigen Jubiläums intensiv mit der Geschichte und Gegenwart des Chores befasst. Das breite Profil sieht er gleichzeitig als schöne Aufgabe und große Herausforderung: „Die Programmgestaltung ist ein weißes Blatt Papier. Wir können anspruchsvolle Konzerte mit sakraler oder weltlicher Musik machen, wir können aber auch ganz einfache Kinderlieder singen. Wir wirken bei Radio- oder Fernsehproduktionen genauso mit wie in Konzerten mit dem MDR RUNDFUNKCHOR und dem MDR SINFONIEORCHESTER, ob in der Saison oder im MDR MUSIKSOMMER, in unserer Heimat Leipzig oder im gesamten Sendegebiet“, erklärt der Dirigent.