Konzert des MDR-Rundfunkchors in Gedenken an Ende des Zweiten Weltkriegs

Zwei Werke mit unmittelbarem Bezug zum Zweiten Weltkrieg bilden 75 Jahre nach dessen Ende die Schwerpunkte dieses Konzertprogramms des MDR-Rundfunkchors: Martinůs „Feldmesse“ und Brittens „The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard“. Die „Feldmesse“ entstand als direkte Reaktion auf den Ausbruch des Kriegs. Bohuslav Martinů schrieb sie für den Männerchor und die Musikkapelle eines Freiwilligenkorps des tschechoslowakischen Widerstands. Die Aufführungen sollten im Freien stattfinden, deshalb entschied sich Martinů für eine Besetzung aus Blechblasinstrumenten, ergänzt um Flöten, Klarinetten, Klavier, Harmonium und Schlagwerk. Das Libretto besteht aus Bibelstellen und Texten seines Freundes Jirí Mucha. So entstand ein überaus persönliches, hochemotionales Werk, in dem Martinů seine Wut und Not über den Krieg, aber auch seine Hoffnung in berührende Klänge fasste.