Nachtgesang: Antrittskonzert für Philipp Ahmann als Chef des MDR-Rundfunkchors

Ein Nachtgesang wird der erste offizielle Auftritt von Philipp Ahmann als Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors: Am 24. Januar dirigiert er ab 22 Uhr in der Peterskirche Leipzig Werke des 20. und 21. Jahrhunderts.

MDR KULTUR und MDR KLASSIK senden das Konzert zeitversetzt am 4. Februar ab 20.05 Uhr in ihren Programmen.