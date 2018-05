Kammersymphonie Leipzig auf Mitteldeutschland-Tournee mit Tamestit

Bei drei Konzerten mit der Kammersymphonie Leipzig ist der französische Bratschenstar Antoine Tamestit zu erleben. In den Aufführungen in Magdeburg, Leipzig und Erfurt leitet er zudem das aus Mitgliedern des MDR SINFONIEORCHESTERS bestehende Ensemble. Programmatisch geht es von Telemanns Violakonzert über Brahms‘ 2. Streichquintett bis in die Gegenwart zu Schnittkes „Monolog“.