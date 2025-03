Bildrechte: MDR / Jens Schlüter

Hauptwerk des Abends ist David Langs "The Little Match Girl Passion", für das der Komponist und Texter 2008 den Pulitzer Preis gewann. Es beruht auf dem Märchen "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" von Hans Christian Andersen, in dem ein armes Mädchen auf der Straße Schwefelhölzer verkauft und dabei erfriert. In seinen letzten Gedanken sieht es die geliebte verstorbene Großmutter, mit der es in den Tod geht. David Lang führt das Märchen mit Elementen aus Bachs "Matthäuspassion" zusammen: Er sucht und findet die Parallelen in der Darstellung des Leidens Christi in der Passionsgeschichte und des Leidens des Mädchens in Andersens Märchen. Beide Geschichten erzählen von der Verzweiflung der Sterbenden und der Ignoranz der Umstehenden, von Trauer und großer Hoffnung. Wie bei Bach wird auch in Langs Passion das Geschehen von reflektierenden und kommentierenden Teilen ergänzt.