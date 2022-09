Im April 2023 ist das MDR-Sinfonieorchester zurück in Wernigerode. Am 30.4. steht Musik von Gluck, Mozart und Beethoven auf dem Programm, Takeshi Moriuchi dirigiert.



Tickets für beide Konzerte gibt es vor Ort in der Touristinformation Wernigerode, in VVK-Stellen in Blankenburg, Ilsenburg und Magdeburg sowie telefonisch unter 0391/ 59 99 700 und online unter pkow.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.