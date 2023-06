In der Spielzeit 2023/2024 feiert MDR KLASSIK "100 Jahre Musik im Rundfunk" und damit auch das 100-jährige Jubiläum von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor , deren Vorläufer Anfang 1924 erstmals auf Sendung gingen. Ein Jahrhundert später setzen die Ensembles die Musik ihrer Gründungsjahre aufs Programm – zusammen mit vielen Höhepunkten aus ihrer Geschichte sowie neuen Werken von heute, darunter Uraufführungen von James MacMillan , Thomas Larcher und Michael Obst . Im März 2024 holen eine Jubiläumsgala mit Starpianist Fazıl Say und weitere Festkonzerte das Jubiläum auf die Bühne.

Pianist Fazıl Say ist in zwei Jubiläumskonzerten zu erleben.

Pianist Fazıl Say ist in zwei Jubiläumskonzerten zu erleben.

Pianist Fazıl Say ist in zwei Jubiläumskonzerten zu erleben. Bildrechte: Fethi Karaduman

Die Spielzeit beginnt mit den Eröffnungskonzerten unter Leitung von Alexander Liebreich am 2. September in Suhl bzw. am 3. September in Leipzig. Gleich zum Auftakt sowie mehrfach im weiteren Verlauf der Saison sind die drei MDR-Ensembles in unterschiedlichen Kombinationen auch gemeinsam zu erleben.