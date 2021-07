Chefdirigent Dennis Russell Davies legt in der kommenden Spielzeit in den Konzerten mit dem MDR-Sinfonieorchester den Fokus auf seine Spezialgebiete: so sind Bruckners Sinfonien Nr. 3 und 6 ebenso zu hören wie Werke von zeitgenössischen Komponisten und aus dem 20. Jahrhundert, darunter Harrison, Copland und Liebermann sowie Uraufführungen von Philip Glass und Steffen Schleiermacher.

Mehrmals steht in Vorbereitung auf das 100-jährige Jubiläum von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor im Jahr 2024 Musik aus den Anfangsjahren des Rundfunks auf dem Programm, etwa beim Jubiläumskonzert zu 30 Jahren MDR am 4. Januar oder in der „Radio-Musik“ am 6. März. In der Reihe „Expeditionskonzerte“ unternimmt das Orchester mit dem versierten Filmmusik-Experten Frank Strobel und dem Artisten Marcus Jeroch einen Ausflug in einen Kinopalast der 1920er Jahre.

Mit namhaften Gastdirigenten und -dirigentinnen wie Karsten Januschke , Oksana Lyniv oder Robert Trevino steht das MDR-Sinfonieorchester nicht nur in seinen Konzerten in Leipzig auf der Bühne, sondern auch bei seinen Konzertreihen in Suhl sowie in Bad Lauchstädt. Im Rahmen weiterer Konzerte sowie des MDR-Musiksommers kommt das Orchester u. a. nach Erfurt, Freyburg und Schneeberg.

Die beliebten A-cappella-Konzerte des MDR-Rundfunkchors werden auch in der Spielzeit 2021/22 wieder spätabendlich das Publikum in die Peterskirche locken: In den Nachtgesängen in der Leipziger Peterskirche sind vor allem zeitgenössische Chorwerke zu hören. Philipp Ahmann , Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors, dirigiert am 29.10. die Live-Uraufführung von Michael Langemanns Werk „Inseln“, das der Komponist während der Corona-Pandemie für den Chor schrieb und das im September 2020 online seine virtuelle Uraufführung erleben konnte. Der katalonische Dirigent Josep Vila i Casañas stellt im Nachtgesang am 11.2. Musik aus seiner Heimat vor, Marcus Creed bringt zu seinem Konzert am 3.6. Werke von Schumann und Toshio Hosokawa mit.

Auch der MDR-Kinderchor ist mit seinen Weihnachtskonzerten in ganz Mitteldeutschland unterwegs: Den Auftakt macht das traditionelle Weihnachtskonzert mit allen Chorgruppen im Gewandhaus am ersten Adventssonntag (28.11.), danach folgen Auftritte u.a. in Jöhstadt, Zeulenroda, Erfurt und Adorf. Zu den Höhepunkten der Spielzeit gehören zudem das multimediale Projekt „Klangfabrik“ im Kunstkraftwerk Leipzig (5./6.5.) und das australische Programm „Didgeridoo trifft Känguru“ (2./3.7.). Im März 2022 reisen die jungen Sängerinnen und Sänger mit Chorleiter Alexander Schmitt für zwei Konzerte mit dem German Choir London im Rahmen eines Projektes zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl in die britische Hauptstadt.

Auch in diesem Jahr bietet das MDR-Sinfonieorchester Studierenden, die an einer der drei mitteldeutschen Musikhochschulen Dirigieren studieren, ein Podium: In einem mehrtägigen Workshop erarbeiten sie mit den Musikerinnen und Musikern des Orchesters klassisch-romantische sowie zeitgenössische Werke. Im Anschluss werden drei Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, die in einem Abschlusskonzert ein selbst gewähltes Orchesterwerk dirigieren. Dieses Preisträgerkonzert findet im Juni 2022 in Weimar statt.

MDR-Clara , das Jugend-Musik-Netzwerk des MDR, hat 2021 eine digitales Alternativ-Format für Schulkonzerte und -workshops entwickelt. Um trotz Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen Kindern und Jugendlichen des Sendegebietes weiterhin klassische Musik näher bringen zu können, wurden virtuelle Musikstunden ins Leben gerufen. So kann trotz realer Entfernungen Live-Musik in die Klassenräume und Aulas gelangen und eine direkter Austausch stattfinden. Weiterhin werden virtuelle Konzerte produziert, wie beispielsweise Camille Saint-Saëns‘ "Karneval der Tiere" zum Mitmachen.

Das MDR-Sinfonieorchester beim Konzert in Freyburg Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Gern gesehene Gäste sind die MDR-Ensembles bei Festivals in Mitteldeutschland und darüber hinaus: In der Saison 2021/22 folgen sie u. a. Einladungen zu den ACHAVA-Festspielen in Erfurt, dem Bachfest Leipzig und den Händel-Festspielen Halle. Weitere Gastspiele führen das MDR-Sinfonieorchester und Dennis Russell Davies mit Maki Namekawa zum Klavierfestival Ruhr. Der MDR-Rundfunkchor ist u.a. im Oktober und Juli wiederholt unter Marek Janowski im Dresdner Kulturpalast zu erleben, im November und Januar in der Hamburger Elbphilharmonie sowie mit dem Brahms-Requiem in Basel (6./7.4.) und mit Mahlers Auferstehungs-Sinfonie bei der Eröffnung des Rheingau Musik Festivals im Kloster Eberbach (Eltville, 25./26.6.2022).