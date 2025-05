Fans der Stummfilm-Ära der 1920er Jahre können sich auf zwei Sonderkonzerte freuen: In Halle interpretiert Komponist Jeff Beal mit dem MDR-Sinfonieorchester seine neu komponierte Musik zum Stummfilm-Klassiker Metropolis und in der Leipziger Oper erklingt eine neue Filmmusik zu Murnaus Stummfilm Faust - Eine deutsche Volkssage . Alle drei MDR-Ensembles sind zudem in der Arena Leipzig mit der Filmmusik zu Herr der Ringe zu erleben.

Sonntags locken die beiden Reihen MDR-Konzerte am Morgen und die MDR-Konzerte am Abend ins Leipziger Gewandhaus, wobei die abendlichen Konzerte nun bereits 18 Uhr beginnen. Für die MDR-Konzerte in Suhl kommen die MDR-Ensembles wie gewohnt mit vier Konzerten nach Thüringen, darunter das MDR-Silvesterkonzert mit Schauspieler und Sänger Max Müller. In Leipzig ist dieses Programm mit Walzern und Chansons in neuen Jahr zu genießen.