Bildrechte: Andreas H. Bitesnich Wofür der neue Chefdirigent Dennis Russell Davies musikalisch steht, zeigt die Schwerpunktsetzung der neuen MDR-Konzertsaison: In seiner über 50-jährigen Dirigentenlaufbahn hat sich der gebürtige US-Amerikaner als überzeugender Anwalt der zeitgenössischen Musik einen Namen gemacht, und so rückt er bei seinem Antrittskonzert am 27. September 2020 im Gewandhaus neben Dvořáks 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ auch John Adams' (geb. 1947) chorsinfonisches Werk „Harmonium“ in den Fokus. Weitere Werke von Adams, Charles Ives, Alfred Schnittke u. a. folgen im Laufe der Spielzeit.

Gleichzeitig ist Davies tief in der Musikgeschichte verwurzelt und führt mit dem MDR-Sinfonieorchester den Bruckner-Zyklus fort, in dessen Rahmen diesmal die „Nullte“ (10.1.) und die 7. Sinfonie (28.3.) auf dem Programm stehen. Am 1. Weihnachtstag dirigiert der neue Chef alle drei MDR-Ensembles beim traditionellen Weihnachtskonzert, das auf Klassiker wie Tschaikowskis „Nussknacker“-Suite ebenso wie auf Weihnachtslieder mit dem MDR-Kinderchor setzt. Zu Davies' Steckenpferden gehört auch die Öffnung der Klassik hin zu anderen Genres, etwa beim Konzert mit Rundfunk-Kompositionen für Orchester und Bigband (23.1.) anlässlich des Countdowns zum 100-jährigen Jubiläum von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor im Jahr 2024.

Die Gäste der neuen Konzertsaison 2020/21

Große Chorsinfonik bieten die MDR-Ensembles mit Beethovens 9. Sinfonie (29.8. in Suhl, 4.10. in Leipzig) und am Totensonntag (22.11.) mit dem Requiem von Duruflé sowie Poulencs „Stabat mater“ unter Leitung von Peter Dijkstra. Zu den eindrucksvollen chorsinfonischen Projekten der Spielzeit gehört auch Honeggers dramatisches Oratorium „Jeanne d'Arc“ mit großem Solistenensemble, Johanna Wokalek als Sprecherin und allen drei MDR-Ensembles unter Bertrand de Billy (17.10.).

MDR-Rundfunkchor mit vielen Konzerten präsent

Der MDR-Rundfunkchor beim "Nachtgesang" in der Leipziger Peterskirche Bildrechte: MDR/Andreas Lander Im Fokus der beliebten Nachtgesänge des MDR-Rundfunkchores in der Peterskirche Leipzig stehen in dieser Saison vor allem zeitgenössische Chorwerke. Neben der Uraufführung eines Chorstückes von Julian Anderson (30.4.) steht u. a. auch Morton Feldmans „Rothko Chapel“ auf dem Programm (22.1.). „Die Einsamkeit der Männer“ nach Texten Wolf Wondratscheks wird am 19.3.2021 uraufgeführt.

Für das A-cappella-Konzert im Rahmen der Leipziger Buchmesse (19.3.) hat der MDR-Rundfunkchor den Komponisten Michael Langemann beauftragt. Der MDR-Musiksommer führt das Ensemble zudem nach Naumburg sowie im Jahr darauf nach Schneeberg, Freiberg und Arnstadt. Unter ihrem Künstlerischen Leiter Philipp Ahmann sind die Sängerinnen und Sänger mit internationaler Weihnachtsmusik in Gotha (5.12.) und Merseburg (6.12.) zu erleben.

Der MDR-Kinderchor Bildrechte: MDR/Andreas Lander Auch der MDR-Kinderchor ist mit seinen Weihnachtskonzerten in ganz Mitteldeutschland unterwegs: Den Auftakt macht das traditionelle Weihnachtskonzert mit allen Chorgruppen im Gewandhaus am ersten Adventssonntag (29.11.), danach folgen Auftritte in Jöhstadt, Zeulenroda, Heiligenstadt, Erfurt und Adorf. Zu den Höhepunkten der Spielzeit gehören zudem das multimediale Projekt „Klangfabrik“ im Kunstkraftwerk Leipzig (6./7.5.) und die Uraufführung des Musiktheaterwerks „Der überaus starke Willibald“ von Michael Gerihsen (10./11.7.) in Bad Lausick und Leipzig. Im März 2021 reisen die jungen Sängerinnen und Sänger mit Chorleiter Alexander Schmitt zwei Konzerte mit dem German Choir London im Rahmen eines Projektes zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl in die britische Hauptstadt.

Den Studierenden der mitteldeutschen Musikhochschule bietet das MDR-Sinfonieorchester in zwei Konzerten ein Podium: Zunächst stellen am 5.11. im MDR-Studio am Augustusplatz Kompositionsstudierende brandneue Werke vor, dann beweisen am 10.6. im Konzertsaal der Leipziger Hochschule für Musik und Theater die Gewinnerinnen und Gewinner des Dirigierwettbewerbs ihr Können.

Selbst aktiv werden? Beim MDR-Familienkonzert! Bildrechte: MDR/Marco Prosch MDR-Clara, das Jugend-Musik-Netzwerk des MDR, besucht im Rahmen der Schultour mit dem MDR-Sinfonieorchester verschiedene Schulen in Mitteldeutschland und kommt noch bis Dezember mit dem interaktiven Beethoven-Jubiläumsprogramm „Beatbox Beethoven“ an Gymnasien. Am 7.2. lädt MDR-Clara dann zum Familienkonzert in den Leipziger Felsenkeller, wo der Klassiker „Peter und der Wolf“ sowie Hans Sandigs „Die Abenteuer der kleinen Trompete“ auf das junge Publikum warten. Musikvermittler Ekkehard Vogler wird zudem wieder in ganz Mitteldeutschland fast 100 Probenbesuche, Schulkonzerte und Workshops leiten, um Kinder jeden Alters für klassische Musik zu begeistern.

Das MDR-Sinfonieorchester beim Konzert in Freyburg Bildrechte: MDR/Andreas Lander Gern gesehener Gast sind die MDR-Ensembles bei Festivals. In der Saison 2020/21 folgen sie u. a. Einladungen zum Kurt Weill Fest Dessau, dem Mahler-Festival des Gewandhauses und den Händel-Festspielen Halle. Weitere Gastspiele führen das MDR-Sinfonieorchester nach Ludwigsburg und mit Bariton Thomas Hampson und Chefdirigent Davies in die Berliner Philharmonie (10.5.) und die Hamburger Elbphilharmonie (11.5.). Der MDR-Rundfunkchor ist wiederholt unter Marek Janowski im Dresdner Kulturpalast zu erleben (5./6.9, 13.2.), zudem mit Werken von Strawinsky in der Hamburger Elbphilharmonie (3./5.4., 9./10.4.) sowie mit Mahlers 2. Sinfonie in Basel (26.8.) und zur Eröffnung des Rheingau Musik Festivals im Kloster Eberbach (Eltville, 26./27.6.2021).