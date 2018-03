Ilmenau: Einbruch bei Ex-Schlagersänger Peter Ehrlicher

Nach einem Einbruch in das Haus von Ex-Schlagerstar Peter Ehrlicher in Geraberg bei Ilmenau fahndet die Polizei nach den Tätern. Unbekannte hatten im November 2017 ein Fenster des Hauses mit einer Spitzhacke eingeschlagen und unter anderem Schmuck- und Wertgegenstände im Wert von rund 12.000 Euro gestohlen. Zwei Monate zuvor, in der Nacht vom 9. zum 10. September, hatten Einbrecher im Ilmenauer Vorort Oberpörlitz bereits zwei andere Einfamilienhäuser heimgesucht.



Hinweise erhofft sich die Polizei nun vor allem durch die Veröffentlichung von Bildern des gestohlenen Schmucks. Erkennen Sie eines der Schmuckstücke? Wurde Ihnen der Schmuck vielleicht zum Kauf angeboten? Oder haben Sie in Geraberg oder Oberpörlitz Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten?



Hinweise bitte an die Kripo Gotha, Tel.: 03621 78 1424. Bildrechte: LPI Gotha

Sachsen-Anhalt: Polizei fahndet mit Blitzerfotos nach zwei Autodieben

Bildrechte: Polizeirevier Saalekreis Mit Bildern aus einer Geschwindigkeitskontrolle fahndet die Polizei in Sachsen-Anhalt nach zwei mutßmaßlichen Autodieben. In Markranstädt wurde Ende September 2017 ein VW Passat geblitzt, der in in der Nacht vom 28. zum 29. September in Bad Dürrenberg gestohlen wurde.

Bildrechte: Polizeirevier Saalekreis Von einem BMW 525D, der Ende Juli 2017 in Aschersleben zusammen mit einem Kfz-Kennzeichenpaar aus einem Autohaus gestohlen wurde, wurden Fotos in Halle und in der Nähe von Chemnitz gemacht. Auf den Bildern sind auch die jeweiligen Fahrer gut zu erkennen. Wer kennt die Männer?





Hinweise bitte an die Kripo Bernburg, Tel.: 03471 379 293.

Polizei sucht nach vermisstem 36-jährigen Leipziger

Bildrechte: Polizei Leipzig Die Kripo Leipzig sucht nach Matthias Sturm. Zuletzt wurde er am 6. März 2018 in einem Krankenhaus im Stadtteil Probstheida gesehen. Gegen 11.30 Uhr verließ er die Klinik für einen Termin außer Haus, kehrte jedoch nicht zurück. Noch am selben Tag hob der 36-Jährige in der Karl-Liebknecht-Straße Geld ab. Danach verliert sich seine Spur. Matthias Sturm ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze braune Haare. Am 6. März trug er einen dunkelgrünen Parka, eine dunkle Hose und hellbraune Schuhe.



Hinweise bitte an die Kripo Leipzig, Tel.: 0341 966 4 6666.

Kripo Erfurt: in eigener Sache

Die Kripo Erfurt warnt vor Anrufen und Hausbesuchen von falschen Polizisten. Über 40 Anzeigen sind seit letztem Mittwoch zu dieser Betrugsmasche in Erfurt eingegangen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie Bürger niemals am Telefon zu ihrem Vermögen befragt. Auch machen Polizisten keine Hausbesuche, um sich Geld oder Wertgegenstände aushändigen zu lassen. Wenn Sie Zweifel an der Identität eines Anrufers haben, legen Sie auf und rufen Sie selbst die Polizei an.

Handtasche gestohlen: Fahndung nach diebischem Duo

Bildrechte: PD Sachsen-Anhalt Nord Diese Frauen wurden von einer Überwachungskamera eines Supermarkts beim Stehlen gefilmt. Am 25. Oktober 2017 suchten sie sich in einem Supermarkt in Halberstadt zunächst ein Opfer: eine 63-jährige Dame. Dann schnappte sich eine der beiden deren Tasche mit ca. 100 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten. Ohne etwas zu kaufen, verließen die beiden daraufhin nacheinander den Markt. Wer kennt die Frauen? Wer weiß, wo sie sich aufhalten?



Hinweise bitte an die Kripo Halberstadt, Tel.: 03941 674 293.

Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisstem Kind